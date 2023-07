Pattugliamenti dei carabinieri e della guardia civil spagnola a Venezia

Venezia rientra tra le città prescelte dal comando generale dell'Arma dei carabinieri per svolgere pattugliamenti congiunti con omologhe forze di polizia di Paesi stranieri, con i quali intercorrono privilegiati rapporti di cooperazione. Iniziativa avviata e collaudata da anni, sulla base di intese bilaterali siglate dal ministero, per svolgere servizi congiunti di sicurezza pubblica nelle località turistiche dove è prevista un'elevata presenza dei rispettivi cittadini.

È così che da sabato scorso, 1 luglio, i turisti di lingua spagnola possono usufruire di un ausilio linguistico grazie a un militare della guardia civil spagnola, che pattuglia le calli veneziane unitamente ai colleghi dell'Arma.

La guardia civil è una forza di polizia a statuto militare, con la quale i carabinieri sono legati da rapporti di cooperazione risalenti nel tempo, rinsaldati anche grazie alle esperienze maturate in numerose attività condotte fuori dai confini nazionali. Il monastero di San Zaccaria, sede del comando provinciale dei carabinieri, ospiterà quest’anno anche un rappresentante della gendarmeria nazionale francese, nel mese di agosto, e uno della guardia nazionale repubblicana portoghese, quest’ultimo a settembre.

«I pattugliamenti congiunti - spiegano i carabinieri - rappresentano una buona pratica di polizia di prossimità che, in una realtà come quella del capoluogo lagunare, ove la maggior parte dei servizi viene svolta a piedi, ha senz’altro un ottimo ritorno in termini di vicinanza con la popolazione e sicurezza percepita».