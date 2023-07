Altri tre "pianini" per Venezia. Controlli in corso, diffide e sospensioni delle attività

Altri tre "pianini" del commercio (gli strumenti di pianificazione che delineano le aree di suolo pubblico utilizzabili dalle attività economiche) vengono introdotti nel centro storico veneziano. A decretarlo è una delibera di giunta proposta dall'assessore al commercio, Sebastiano Costalonga. I pianini riguardano Calle Dolfin-Corner e Campiello Selvatico; Calle Larga dei Bari - Lista Vecchia dei Bari; Rio Terà Farsetti – Calesele. Inoltre, ne sono stati revisionati due già pianificati: Riva del Ferro e Fondamenta di San Giobbe.

Prosegue così il lavoro dell'amministrazione comunale per far convivere l'interesse di negozi, ristoranti e imprese con la vivibilità della città. «Con questa delibera - commenta l'assessore Costalonga - continua l'attività di pianificazione di tutte le aree pubbliche della città a interesse paesaggistico con una presenza cospicua di attività produttive». Finora sono stati 68 i pianini delibrati negli anni dall’amministrazione; di questi, 41 hanno riguardato rinnovi e 27 quelli ex novo.

Nel frattempo procede anche il monitoraggio dei pianini già approvati. La polizia municipale, in sinergia con gli uffici del commercio, ha controllato in questi mesi l'occupazione su suolo pubblico di moltissime attività ed emanato provvedimenti sanzionatori a carico degli evasori. Nello specifico, relativamente all’occupazione abusiva di suolo pubblico, sono state diffidate 91 ditte e disposte 15 sospensioni di 3 giorni; inoltre, sono in istruttoria 8 procedimenti di sospensione. «Abbiamo aiutato le attività nel momento del bisogno - conclude Costalonga -. I cittadini hanno capito e accettato gli aumenti di plateatico, ma ad un anno dal rientro della normalità non è più permesso trasgredire: occorre che tutti rispettino le concessioni date, solo così ci può essere una convivenza sana e profittevole».