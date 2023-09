Pilota Actv aggredito, sindacati: «Condizioni difficili, altro che lavoratori privilegiati»

«Il tempo di lavoro pagato è quello lavorato, la normativa applicata nel gruppo Avm arriva da imposizioni aziendali non condivise e le rappresentanze sindacali sono ancora impegnate al tavolo delle trattative in una vertenza complicata». Così ieri la Uiltrasporti. Basta un accenno alla qualità o quantità del servizio pubblico locale e un riferimento al livello della retribuzione del personale che il nervo ancora scoperto del contratto integrativo in Avm, al palo da più di due anni e mezzo, torna a infiammarsi.

La Uil ieri è andata all'attacco dell'assessore alle Società partecipate, Michele Zuin, il giorno prima intervenuto in commissione consiliare. «Le sue considerazioni sono inaccettabili - scrivono Francesco Sambo e Sandro De Ambrosi della segreteria regionale Uilt - Non ci risulta che i lavoratori Actv abbiano delle regalie. Chiediamo una smentita su questo per proseguire con responsabilità il tavolo della trattativa, nella speranza di chiudere positivamente la vertenza». Non è stata un'estate sempre facile, spiega il coordinatore Uiltrasporti veneziano, Riccardo Ruzzon. «Nessuno tra i 700 dipendenti dell'automobilistico ha avuto un giorno di ferie, tranne quelle programmate, nei mesi di luglio e agosto e le aggressioni al personale continuano».

Una settimana fa è stato picchiato un comandante della linea 12 dell'Actv alle Fondamente Nuove, alle 4 del mattino. Un attacco improvviso e probabilmente non legato al contesto del servizio in quel momento, infatti sembra sia stato un giovane noto per le sue problematiche a mettere le mani addosso al comandante. «È comunque un episodio che si aggiunge ad altri e che in questo caso ha costretto il dipendente a far ricorso alle cure in Pronto soccorso prima di rimanere fermo in malattia con una prognosi di quasi una settimana - spiega il coordinatore sindacale - Anche di questo dovrebbe occuparsi l'azienda, della sicurezza dei dipendenti a contatto con il pubblico, sempre più esposti ad aggressioni fisiche e verbali». Sul tema è poi intervenuta la segretaria del Partito Democratico veneziano e consigliera comunale, Monica Sambo. «Abbiamo visto più volte i dipendenti Actv aggrediti solo per il fatto di fare il loro lavoro, in condizioni pesantissime di sovraffollamento dei mezzi. L'assessore intervenga su questo invece di denigrare e far passare i dipendenti per milionari o nullafacenti».