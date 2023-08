Proteste e fiori contro il taglio degli alberi a Olmo di Martellago

A Olmo di Martellago è iniziato l'abbattimento di una serie di pini che l'amministrazione intende sostituire con altri alberi considerati più adeguati al contesto e meno dannosi per la pavimentazione stradale. L'operazione è criticata con forza da alcune associazioni locali, che hanno anche lanciato una petizione online ("salviamo i pini italici") che finora ha raggiunto 1380 firme. Oggi, in seguito ai primi tagli, alcuni cittadini hanno posato dei fiori a terra in corrispondenza dei ceppi, assieme ad un messaggio: «Dopo 60 anni uccidono i pini».

«L'amministrazione comunale - scrive Sara Callegaro, del Comitato per la difesa del verde pubblico - continua inesorabile nella sua opera di distruzione» nei confronti di «alberature adulte e sanissime, perché considerate barriere architettoniche. Simili interventi non fanno che peggiorare il già pessimo stato di salute dei nostri territori». Callegaro fa riferimento anche ad una precedente operazione simile, attuata nel giugno 2022, in seguito alla quale «ci sono rimasti tanti grandi ceppi: tristi trofei che ci ricordano com'erano e come potrebbero essere oggi queste vie».

Il comitato sostiene che «le tecniche costruttive moderne sono in grado di contenere e proteggere molto bene le radici dei pini italici», che potrebbero tornare a crescere in profondità» e senza procurare ulteriori danni a marciapiedi e strade. Inoltre, fa notare, un albero adulto non è rimpiazzabile con «piante di mezzo metro che, se sopravviveranno, impiegheranno decenni per diventare dei veri alberi». Di parere opposto il sindaco, che aveva difeso la scelta ribadendo che alberi di questo tipo sono problematici per la viabilità.