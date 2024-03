La polizia che ascolta e protegge le donne (molto prima di arrivare alle botte)

Ascoltare e captare i segnali di richiesta di aiuto che arrivano dalle persone più fragili, saper leggere le situazioni, mettere in piedi le azioni giuste per prevenire le violenze contro le donne. Anche nei commissariati locali, dove la vicinanza alle persone aumenta a parità di tempo e risorse, le forze di polizia credono nella prevenzione e cercano in tutte le occasioni possibili di sensibilizzare affinché le vittime riconoscano e denuncino quello che subiscono, spezzando il giogo delle torture fisiche e mentali, tornando libere attraverso gli strumenti a disposizione per affrancarsi dall'oppressione di uomini, parenti e compagni persecutori.

L'incontro con le persone è il primo passo per la polizia. Senza aspettare solo che chi è in difficoltà si presenti in caserma, ma andando piuttosto incontro alla gente, ascoltando, informando, spiegando e capendo le situazioni e le azioni da intraprendere molto prima che arrivino le botte. Lo hanno fatto, ad esempio, i poliziotti del Commissariato di Jesolo in occasione dell'ultimo mercato rionale.

Quando insieme all'Anticrimine della Questura di Venezia e con la collaborazione di alcuni operatori del Centro Antiviolenza e Antistalking “La Magnolia”, erano a disposizione con uno stand informativo per dare indicazioni sul tema della violenza di genere e domestica. Oltre ad avere la possibilità di incontrare agenti della polizia e altri esperti della rete antiviolenza jesolana hanno avuto l’occasione di trovare materiale informativo, contatti e scambiare osservazioni, approfondimenti a garanzia della riservatezza, direttamente con chi si occupa di tutelare e proteggere le vittime.

Ad ogni occasione si rinnova la scelta di portare tra la gente questo tipo di iniziative, per rendere più facile l’approccio con le persone dell’intero territorio e favorire la conoscenza dei servizi e degli sportelli oltre agli strumenti utili alla prevenzione e al contrasto dei fatti, possibilmente prima che degenerino in fatti gravi trovando le giuste azioni per la tutela e la protezione.