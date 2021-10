Acqua alta prevista fino a 135 la sera del primo di novembre

L'acqua alta potrebbe raggungere i 135 centimetri la sera di lunedì primo novembre a Venezia. Della marea hanno discusso oggi, venerdì 29 ottobre, il Centro previsioni, Ispra e Cnr-Ismar che compongono il tavolo tecnico.

I fenomeni meteo di forte impatto negli ultimi giorni sul Mediterraneo centrale sono tuttora in corso e i modelli prevedono già da diversi giorni il passaggio di una depressione tra il primo e il 3 novembre. Nelle previsioni più recenti, questa struttura presenta differenti passaggi di minimi barici al suolo sull'Italia centro-settentrionale, che si verificheranno in sequenza in quei giorni. In corrispondenza di tali passaggi si avranno intensi e persistenti eventi di scirocco sull'Adriatico che, associati ai massimi di marea astronomica di sizigia, tenderanno a produrre eventi mareali intensi.

Nella giornata di lunedì primo novembre, in corrispondenza del rapido passaggio della prima saccatura, si produrranno venti di scirocco sull'Adriatico dalle prime ore del mattino, che andranno ad aumentare di intensità fino a spirare con forza su tutto l'Adriatico dalle 14 alle 21. Successivamente l'ingresso di aria fredda dalla Pianura Padana sul nord Adriatico produrrà una rotazione del vento verso est in corrispondenza del transito del minimo barico lungo la costa del Friuli. La profonda depressione, in rapido transito, si manifesterà inoltre in un elevato gradiente barico lungo l'Adriatico (-12 hPa tra Venezia e Bari alle ore 18 di lunedì).

Durante la giornata di mercoledì 3 novembre si assisterà al passaggio della seconda saccatura, di estensione maggiore e associata a un forte flusso da sud-ovest in quota che investirà la Penisola dalle prime ore del mattino, forzando lo sviluppo di scirocco sull'Adriatico che persisterà fino al tardo pomeriggio. I modelli operativi portano alla indicazione dei possibili livelli di marea: lunedì 1 novembre: 95-100 centimetri alle 8.30 e 125-135 alle 20.30. Questi valori, nonostante le previsioni meteo siano sostanzialmente stabili su scala sinottica, presentano ancora un' incertezza dovuta alla fase tra contributo meteo e il picco di marea astronomica. Il Tavolo tecnico emetterà un aggiornamento nella giornata di domani sabato 30 ottobre.