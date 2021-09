Ecco la prima crociera lungo la bocca di porto di Malamocco

Alle 5.45 di domenica mattina, 12 settembre, Eurodam, nave da crociera di 287 metri di lunghezza e 2100 passeggeri, è approdata al terminal Vecon di Marghera per poi riprendere la navigazione e lasciare la laguna intorno alle 19.45. Preceduta dalla MS Europa 2, giunta la settimana scorsa al terminal di Fusina, nave di dimensioni decisamente più contenute, si tratta del primo passaggio a Venezia di una nave da crociera di questa imponenza dopo l’entrata in vigore, il primo agosto scorso, del decreto legge 103 del 20 luglio scorso, che vieta il transito delle “grandi navi” attraverso la bocca di porto di Lido e il conseguente passaggio attraverso il bacino di San Marco ed il canale della Giudecca.

La manovra, analogamente a quanto avveniva negli anni passati in occasione della festa del Redentore, quando il transito attraverso il bacino di San Marco veniva interdetto, si è svolta, sia in entrata che in uscita, attraverso la bocca di porto di Malamocco, con l’ausilio di due rimorchiatori con cavo “voltato” e la presenza a bordo di due piloti della locale Corporazione, oltre che di personale della Capitaneria di porto, in modo da garantire la massima sicurezza dell’operazione. Inoltre, le fasi dell’entrata e dell’uscita della nave, a partire dalle cinque miglia prima dell’imboccatura del porto, sono state monitorate anche da remoto mediante i sensori asserviti al Vessel Traffic Service presente presso la sala operativa della Capitaneria di Venezia.