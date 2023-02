Nuova vita per la piscina di via Calabria, approvato il progetto definitivo

La piscina di via Calabria alla Gazzera avrà presto un nuova vita. La Giunta comunale ha approvato nei giorni scorsi il progetto definitivo per la manutenzione straordinaria e il completamento dei lavori relativi alla zona della nuova vasca acquagym, interventi che saranno possibili grazie ai fondi del Pnrr.

Il progetto di riqualificazione della piscina

Il progetto, come spiegato dall'assessore ai Lavori pubblici, Francesca Zaccariotto, si focalizzerà sulla riqualificazione e l'adeguamento normativo, con interventi che prevedono anche il completamento dei vani tecnici, il rifacimento del sistema di filtrazione e trattamento delle acque delle vasche, oltre che interventi di revisione degli impianti idrosanitari ed elettrici degli spogliatoi della palestra e della piscina. «Con l'occasione - ha precisato - si provvederà alla sostituzione delle vetrate arcuate poste a ridosso della copertura del corpo piscina e ad alcune modifiche interne al distributivo di alcuni locali di servizio per renderli conformi alle normative sportive». Complessivamente, al progetto sono stati destinati 1 milione e 100 mila euro.

Sono in fase di progettazione anche la riqualificazione della centrale termica «con sostituzione del generatore di calore e delle componenti impiantistiche», e l'installazione di pannelli fotovoltaici sulla copertura, «per una produzione stimata di 18 Kw, che garantirà per il futuro la possibilità di sfruttare le energie rinnovabili con conseguenti rilevanti vantaggi per l'ambiente».

«Siamo soddisfatti di aver ricevuto il finanziamento dal bando Pnrr Sport - dichiara l’assessore allo Sport, Andrea Tomaello - che ci permette di riqualificare e terminare una piscina che aveva bisogno di interventi migliorativi e alla quale abbiamo dato continuità di gestione. Tra l’altro è una piscina che ha una lunga storia ed è proprio qui che ha iniziato a nuotare Federica Pellegrini».