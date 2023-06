Il pronto soccorso dell'ospedale Civile torna alla normalità del pre pandemia

L'Ulss 3, seguendo le indicazioni regionali e ministeriali, sta continuando nel processo di riorganizzazione degli accessi alle proprie strutture, dopo le limitazioni a lungo imposte dalla pandemia.

Tra le sedi in cui si è lavorato per il ritorno alle modalità di accesso e di accoglienza pre covid, c'è il pronto soccorso dell'ospedale Civile di Venezia. Da lunedì scorso è tornata a disposizione dell'utenza la sala di aspetto, e le funzioni del triage sono state riportate nella postazione interna alla stessa sala di aspetto. Il punto di accoglienza nel cavedio, che fino alla scorsa settimana ha svolto la funzione di accoglienza e triage, torna invece alla sua veste originale di info point per l'utenza di tutto l'ospedale.

Il ripristino dell'organizzazione normale del pronto soccorso ne concentra le funzioni, e consente una migliore gestione degli accessi anche in una fase in cui resta forte la pressione dell'utenza, a fronte di organici forzatamente ridotti per la perdurante difficoltà a reperire personale medico e infermieristico.