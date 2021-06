Domani la protesta dei pescherecci contro i limiti Ue

Sabato 12 giugno, in occasione dello sciopero nazionale promosso dall'alleanza delle cooperative italiane per contrastare la riduzione dello sforzo di pesca prevista dalla Commissione europea, i pescatori veneziani manifesteranno a partire dalle 10.30 in Fondamenta Zattere.

Alla protesta è prevista la partecipazione dei pescherecci di numerose marinerie, a partire da quelli di Chioggia: «Il mercato ittico all'ingrosso di Chioggia è il tempio del pesce azzurro italiano ed è stato definito "la Wall Street dell'Adriatico" - dice Emanuele Mazzaro, direttore del mercato ittico all'ingrosso di Chioggia -. Lo scenario che abbiamo di fronte è molto grave: la pesca italiana rischia concretamente di subire un colpo mortale che può far collassare attività che fino ad oggi sono state emblema di un territorio vasto e su cui si è investito sempre poco. L'intero settore ittico è in agitazione e prevedo una grande mobilitazione a Venezia, ma anche a Mazara del Vallo e in tutti le altre banchine dei porti italiani dove i pescatori rappresentano delle vere e proprie sentinelle del mare, dei "custodi dell'Adriatico" come li abbiamo definiti a Chioggia».

Mazzaro domani giungerà a Venezia a bordo di un peschereccio insieme ai principali rappresentanti delle istituzioni e del distretto ittico del Veneto. «La flottiglia alzerà le ancore dalla banchina del mercato ittico all'ingrosso di Chioggia verso le 8.30 del mattino e saranno presenti i maggiori rappresentanti delle istituzioni, che già in questi giorni hanno partecipato ad un flash mob spontaneo in tutta Italia con l'eloquente messaggio "salviamo la pesca"», spiega Mazzaro, che conclude: «La pesca non può e non deve essere criminalizzata da burocrazie che non vivono e non conoscono il mare. Il rischio è quello di fare un regalo enorme a multinazionali e paesi extra Ue che da sempre sfruttano le risorse marine senza alcun genere di limite o freno».