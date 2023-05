Tende degli universitari a San Basilio, la protesta degli studenti sbarca a Venezia

Sono spuntate anche a Venezia, ai magazzini di San Basilio verso mezzogiorno di giovedì, le tende degli studenti piantate dall'associazione Udu (Unione degli universitari). La protesta partita da Milano qualche giorno fa aveva già raggiunto il Veneto a Padova mercoledì e giovedì ha toccato la città lagunare. La polemica politica sul rimpallo delle responsabilità per il caro affitti nelle città non frena, anzi, sembra rinfocolare la protesta contro la mancanza di sufficienti posti letto pubblici, proprio sulla scia del gesto compiuto da Ilaria, la ragazza di Milano che la scorsa settimana ha deciso di accamparsi proprio di fronte alla sede universitaria del Politecnico.

L'iniziativa rientra infatti nell'ambito della campagna nazionale promossa dall'Unione degli Universitari, che pochi giorni fa ha lanciato la mobilitazione "senza casa, senza futuro" di fronte a ogni sede universitaria. «Abbiamo scelto di accamparci qui ai magazzini San Basilio, luogo rappresentativo per entrambe le università veneziane di Iuav e Ca' Foscari - racconta Marco Dario di Udu Venezia - Vogliamo soluzioni concrete da parte del governo, della regione e dell'amministrazione comunale. Gli affitti sono fuori controllo: solo rispetto all'anno scorso sono aumentati nel nostro Comune del 13%, arrivando a più di 15 euro per metro quadro, ben più alta della media nazionale. Nel mentre continuiamo ad essere bistrattati da proprietari e dai grandi gestori delle residenze universitarie private, che ci costringono a lasciare i nostri letti al più redditizio mercato del turismo estivo. Non possiamo continuare in questo modo: vogliamo un piano serio di investimenti pubblici in residenzialità studentesca che escludano il privato, la riattivazione del fondo affitti che ha tagliato proprio questo governo, e una regolamentazione delle locazioni turistiche che impedisca ai gestori delle residenze di affittare spazi studenteschi a queste categorie, tanto per iniziare».

Gli studenti individuano anche delle responsabilità. «Stiamo subendo questo per colpa di una regione che da vent'anni sceglie deliberatamente di non investire nel diritto allo studio e nel nostro futuro - afferma Angelica Morresi, rappresentante in Esu dell'Udu Venezia - nell'ultimo bando 22-23 i posti letto pubblici disponibili erano poco più di 500 a fronte di una popolazione studentesca in costante crescita che sfiora i 30.000 iscritti. Un'offerta totalmente insufficiente rispetto al reale fabbisogno della nostra comunità. La Regione deve prendersi le sue responsabilità, per questo chiediamo un tavolo di confronto con l'assessora all'Istruzione Elena Donazzan e i rappresentanti degli studenti in Esu».