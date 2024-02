«Strada provinciale 59 pericolosa», l'appello delle associazioni alla Città metropolitana

Pochi giorni prima del tragico incidente in cui è morto un ragazzo di 19 anni, le associazioni di categoria hanno scritto al sindaco metropolitano Luigi Brugnaro per segnalare le pessime condizioni della strada provinciale 59, tra San Stino di Livenza e Caorle. La lettera è stata predisposta da Confcommercio Portogruaro-Bibione-Caorle e poi sottoscritta dai presidenti di Confartigianato, Cna, Coldiretti e Cia. Le associazioni evidenziavano come gli interventi "tampone" eseguiti finora «siano sempre risultati non risolutivi del dissesto del manto stradale, che pare essere causato dal continuo cedimento del fondo sottostante la carreggiata».

«A chi scrive - si legge nella nota inviata all'ente metropolitano - sembra che il problema delle condizioni della Sp 59 possa essere risolto solamente attraverso un'azione radicale». Per le associazioni, «oltre al problema della sicurezza per residenti, alla guida di auto e motociclette, per autotrasportatori e per i turisti, si aggiunge anche la questione del danno d'immagine arrecato alle località turistiche del Veneto orientale, come Caorle ed Eraclea, per le quali la Sp 59 rappresenta una delle principali vie di collegamento con l'autostrada». L'appello è stato rivolto anche alle amministrazioni comunali di Caorle, San Stino di Livenza ed Eraclea, per chiedere ai rispettivi sindaci di sostenere la richiesta. Proprio ieri il sindaco di Caorle, Marco Sarto, ha manifestato la volontà di aderire alla segnalazione.

«Voglio esprimere il cordoglio e la vicinanza alla famiglia del giovane Edoardo Bernardi - dice Il presidente di Confcommercio Caorle, Corrado Sandrin -. Un'altra vita si è spenta tragicamente su questa strada così pericolosa. Non è più tempo per tentennamenti e rinvii: si deve agire subito e in maniera risolutiva». Anche tutti i presidenti delle associazioni firmatarie (Manrico Pedrina per Confcommercio, Luca Geronazzo per Confartigianato, Giancarlo Burigatto per Cna, Tiziana Favaretto per Coldiretti e Federica Senno per Cia) hanno voluto esprimere le proprie condoglianze alla famiglia di Bernardi, auspicando che al più presto la Città metropolitana di Venezia metta a disposizione le risorse economiche necessarie a sistemare la provinciale.