I volontari raccolgono più di una tonnellata di rifiuti abbandonati a Musile

Raccolta più di una tonnelata di rifiuti abbandonati nel corso delle domeniche ecologiche. A tanto ammonta il materiale recuperato dai volontari, impegnati in due giornate distinte, quelle del 17 e del 24 marzo.

Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaToday

Nel primo caso sono entrati in azione i volontari di Federcaccia e il gruppo Lazzaretto, nell'ambito dell'evento "La Musile che vorremmo". I gruppi si sono occupati di pulire via Salsi, l'area de campo sportivo, il capoluogo e l'argine del Piave. Il bilancio è stato di 560 chili. Ben oltre, ossia 710 chili, è invece quanto raccolto dai gruppi Carpfishing Musile di Piave, Due Piave Jesolo e Fipsass. Gli operatori, in questo caso, sono stati impegnati nella zona della Piave Vecchia.

Il totale ammonta quindi a 1270 chili, tra plastiche, copertoni e rifiuti speciali poi identificati da Veritas. «Si tratta di una cifra di rifiuti considerevole -commentano il sindaco, Silvia Susanna, e l'assessore all'Ambiente, Marilisa Coppo -, che ci fa comprendere quanto, in tema di errati conferimenti e abbandoni, ci sia ancora tanto lavoro da fare. Su questo, a Musile, da tempo stiamo facendo un lavoro importante, sul fronte della prevenzione ma anche della repressione». Un elogio «va fatto a questi gruppi di volontari - concludono -, impegnati sul territorio con grande dedizione. Sono un esempio per tutti».