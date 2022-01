Ragazzo in quarantena invita gli amici per l'ultimo dell'anno: condomino chiama i carabinieri

Ha telefonato ai carabinieri per segnalare l'inquilino di un altro appartamento della sua stessa palazzina, un 20enne, che doveva trovarsi in quarantena ma che invece stava festeggiando l'arrivo del 2022.

L'episodio

L'episodio nella notte dell'ultimo dell'anno, tra venerdì e sabato, a Mira in via Nazionale. Il ragazzo, nonostante la quarantena, aveva organizzato per l'ultimo dell'anno una festicciola con altri tre suoi amici all'interno dell'abitazione: un fatto che non è sfuggito ad uno dei vicini il quale ha alzato la cornetta e telefonato ai militari. All'arrivo delle forze dell'ordine i controlli incrociati con l'Asl di appartenenza hanno confermato la positività di tutti i ragazzi. Per loro è scattata la denuncia all'autorità giudiziaria