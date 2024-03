Anziano scomparso a Stra: elicottero in volo e ricerche anche nel Brenta

Sono scattate mercoledì sera le ricerche di Leone Scaboro, 77enne di Stra scomparso di casa da due giorni. L'anziano si è allontanato dalla propria abitazione martedì mattina per incontrare la figlia, ma non si è presentato all'appuntamento.

La famiglia ha denunciato la scomparsa dell'uomo ai carabinieri e si è rivolta all'associazione Penelope, che ha diffuso un appello circolato anche sui social network. Nel frattempo, giovedì mattina si è alzato in volo in perlustrazione l'elicottero Drago dei vigili del fuoco, ed è intervenuta da Padova un'imbarcazione speciale con sonar per scandagliare il Brenta.

Il 77enne è alto circa un metro e 75, ha occhi castani e capelli brizzolati. L'ultimo avvistamento risale alle 8.30 di martedì 5 marzo, nel quartiere Luna. Scaboro indosserebbe abiti scuri. L'invito per chi dovesse avvistarlo è di mettersi in contatto con le forze dell'ordine al 112 o con l'associazione Penelope al numero 388-1122653.