Partono i lavori di ricostruzione del ponte Molin a San Basilio

Partiranno lunedì 5 febbraio i lavori di rifacimento del ponte Molin in area San Basilio, a Venezia, la cui conclusione è prevista per giugno 2024. Il costo della nuova struttura (510mila euro per la costruzione dell’opera, 70mila per l’attuazione dei piani di sicurezza) verrà sostenuto dall’Autorità portuale e consentirà di riavere uno snodo fondamentale per il sestiere di Dorsoduro e per il collegamento con le Zattere.

Per consentire il transito durante il cantiere, anche delle persone con disabilità, l’ente provvederà a installare due rampe provvisorie che affiancheranno il vicino ponte San Basegio, attraversando l’omonimo campo: tale intervento, illustrato e condiviso con il Comune di Venezia, garantirà il superamento delle barriere architettoniche grazie alle rampe con pendenza del 7%, limitando al massimo le interferenze con le attività commerciali ed evitando intralcio agli attuali flussi di attraversamento.

Le rampe saranno realizzate in materiale metallico in tubo giunto per permettere l’agevole montaggio e successivo smontaggio degli elementi. Il piano di calpestio a elementi modulari metallici avrà elementi di compensazione in legno con trattamento e verniciatura antiscivolo. I piedini di appoggio saranno regolabili e protetti con materiale plastico.

«Dopo anni di attesa finalmente siamo giunti alla fase di realizzazione di un progetto necessario per tutta la comunità - sottolinea il presidente dell’Autorità portuale, Fulvio Lino Di Blasio -. L’avvio dei lavori per ponte Molin, che verrà ricostruito fedelmente rispetto all’originale, consentirà infatti di uscire da una situazione provvisoria eliminando l’attuale manufatto e garantendo a tutti i cittadini un più agevole accesso alla città storica. Particolare attenzione è stata posta all’esigenza delle persone a mobilità ridotta, sia nella fase di cantiere, sia nella realizzazione del nuovo ponte. Con questo intervento l’AdSP aggiunge un altro tassello al mosaico della valorizzazione delle aree di interazione fra il porto e la città».