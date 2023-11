Lo sciopero del 17 novembre è stato ridotto a 4 ore

Il governo ha precettato lo sciopero generale proclamato dai sindacati Cgil e Uil per venerdì 17 novembre. Il ministero dei trasporti ha scelto di ridurre l'orario della mobilitazione, portandolo a 4 ore contro le 24 annunciate inizialmente. Oggi l'azienda di trasporti Actv ha confermato che l’agitazione si limiterà alla fascia oraria 09:00-13:00.

«Conseguentemente - comunica l'azienda - verranno garantiti i servizi di navigazione secondo lo schema che verrà pubblicato nelle prossime ore sui canali digitali aziendali». Per il settore autobus e tram vanno considerati, ai fini della regolarità dei servizi, i tempi di trasferimento necessari per il rientro in deposito dei mezzi e la successiva attestazione al capolinea.

Lo scontro tra governo e sindacati è aspro, con Salvini da una parte e Cgil e Uil dall'altra. Al centro della protesta ci sono salari, pensioni, fisco, welfare e salute. Le rivendicazioni sono di varia natura: il rinnovo del contratto nazionale, in scadenza a fine anno; la richiesta di relazioni industriali moderne ed efficaci; il rafforzamento delle clausole sociali. Inoltre «il recupero del potere di acquisto delle retribuzioni, con incrementi salariali adeguati», il rafforzamento del welfare, il contrasto alle aggressioni, la valorizzazione del lavoro femminile, la lotta al precariato e la necessità di adeguata formazione al personale. «Urge - concludono i sindacati - un cambio di paradigma legato alla mobilità in questo paese, attraverso un quadro normativo che dia risposte complessive e strutturali per il futuro del settore».

Oltre ai trasporti sono coinvolte le categorie del pubblico impiego, scuola, università, istruzione e ricerca, igiene ambientale e nettezza urbana (Veritas ha comunicato che venerdì potrebbero non essere assicurati alcuni servizi, inclusa la raccolta dei rifiuti) e altre ancora.