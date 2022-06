Scrosci di pioggia in terraferma, in pochi minuti strade allagate e piante sradicate

Forte temporale sul Miranese nel primo pomeriggio di mercoledì, pochi minuti di pioggia intensa e raffiche di vento e le strade si sono riempite d'acqua. Qualche pianta si è abbattuta in strada e le auto sono state costrette a procedere a passo d'uomo per la furia dei rovesci, durata qualche minuto ma tanto forte da mandare sotto acqua scantinati e punti bassi.

Le previsioni meteo regionali dell'Arpav avevano anticipato lo stato di attenzione anche nel Veneziano per i temporali e il maltempo, che in terraferma si è abbattuto sui Comuni del Miranese per lo più quando a Mestre il cielo stava diventando scuro e a Venezia splendeva ancora il sole. Nel giro di mezz'ora la situazione è rientrata nella normalità, con una progressiva perdita di intensità del temporale. In calo le temperature ma solo di poco e in particolare durante le raffiche di vento e la forte pioggia.