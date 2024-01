A Saverio Pastor il premio di veneziano dell'anno 2023

Saverio Pastor, decano dell'arte dei remeri, è "veneziano dell'anno 2023": il riconoscimento gli è stato assegnato dall'associazione Settemari per aver promosso «la salvaguardia delle tradizioni lagunari più autentiche, presiedendo fin dalla fondazione l'associazione El Felze fra gli artigiani-artisti di tutte le specializzazioni che concorrono alla costruzione e all'arredo della gondola». Pastor ha ricevuto il premio duirante la cerimonia che si è svolta domenica 14 gennaio alle sale apollinee del teatro La Fenice di Venezia, la 44ma edizione del premio.

La presidente del consiglio comunale Ermelinda Damiano, in rappresentanza dell'amministrazione, ha commentato: «Questo prestigioso riconoscimento conferisce il giusto tributo a coloro che, con passione e dedizione, hanno saputo dare lustro a Venezia nel mondo. Sono pertanto entusiasta che quest'anno il premio venga attribuito a Saverio Pastor per aver saputo mantenere viva la tradizione veneziana. Il nostro compito, come istituzione, è di unire le forze con la nostra comunità per valorizzare e salvaguardare questo grande patrimonio materiale ma soprattutto immateriale fatto di persone, umanità e tradizioni che devono essere trasmesse alle nuove generazioni. Il mio complimento va a Saverio e a tutti gli artigiani resilienti che danno lustro e orgoglio alla nostra città».

L'appuntamento è iniziato con la lettura di un messaggio del presidente della Regione, Luca Zaia, e introdotto da Elisa Bellato, docente di antropologia culturale all'università La Sapienza di Roma. Hanno partecipato, tra gli altri, Pier Luigi Borella, coordinatore del premio, e Fortunato Ortombina, soprintendente del Teatro La Fenice, oltre a varie autorità civili e militari.

Il riconoscimento "Il veneziano dell'anno" è promosso dall'associazione Settemari e viene assegnato a persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito con la loro attività, il loro impegno e la loro testimonianza al miglioramento sociale e culturale della città o a diffondere il nome e il prestigio di Venezia nel mondo. Tra coloro che hanno ricevuto il premio dal 1978 ad oggi: Uto Ughi e Bruno Tosi, Antonio Rosa Salva, Mara Venier, Giancarlo Ligabue, Egidio Martini, Alvise Zorzi e tanti altri. Tra gli enti, le società e le istituzioni premiate invece, troviamo anche la Comunità mechitarista armena, il Teatro La Fenice e la Comunità ebraica. Mentre nel 2019, anno segnato dall'acqua granda del 12 novembre, era stato attribuito all’unanimità, «per l’immediata e spontanea mobilitazione in soccorso alla città devastata e ferita, alla nuova generazione del terzo millennio che ha saputo diffondere, con alto senso civico e contagioso entusiasmo, stimoli e speranze per il futuro della nostra comunità».