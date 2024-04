Sciopero del trasporto pubblico: a rischio vaporetti e autobus

I lavoratori del trasporto pubblico locale incrociano le braccia. Anche il personale di Avm, Actv e Vela potrebbe aderire allo sciopero nazionale proclamato per giovedì 11 aprile.

Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaToday

L'agitazione, di 3 ore, interesserà il trasporto urbano dalle 10 alle 13, mentre quello extraurbano non potrà essere garantito tra le 19.30 e le 22.30. Lo sciopero si colloca al di fuori delle fasce orarie garantite, per questo non saranno garantiti servizi minimi né su strada, né per il settore navigazione. Il personale delle biglietterie potrebbe scioperare nella fascia oraria 10-13, mentre il personale addetto nei parcheggi gestiti da Avm, gli operatori presenti al People Mover e gli addetti ai servizi ausiliari potrebbero astenersi dal lavoro per 4 ore.

I sindacati hanno indetto la manifestazione per: azzeramento delle morti sul lavoro, una giusta riforma fiscale e un nuovo modello sociale e di fare impresa.