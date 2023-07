Sciopero di 24 ore del trasporto pubblico: a rischio bus, tram e vaporetti

I dipendenti di Actv incrociano le braccia. La società che gestisce il trasporto pubblico locale ha informato che è stato proclamato uno sciopero di 24 ore per venerdì 21 luglio 2023, «al quale potrebbe aderire il personale delle società Actv, Vela e Avm». La manifestazione potrà dunque interessare i servizi navigazione, automobilistici, tranviari, People Mover, nonché i punti vendita Venezia Unica, l’ufficio Avm Ztl Auto di Mestre e i parcheggi in struttura.

Sciopero Actv 21 luglio 2023

Come di consueto, saranno garantiti i servizi minimi sia di navigazione, sia automobilistici e tranviari. Il collegamento di nave traghetto (ferry - linea 17) sarà garantita all’interno dei servizi minimi con le seguenti corse:

partenze da Lido San Nicolò per Tronchetto alle ore 06:40, 08:20, 10:00, 16:40, 18:20 e 20:00

partenze da Tronchetto per Lido S. Nicolò alle ore 07:30, 09:10, 10:50, 15:50, 17:30 e 19:10

I motivi dello sciopero

I sindacati hanno indetto lo sciopero, tra le altre motivazioni, per «il controllo da parte del Comune di Venezia, nella persona del sindaco, che si ritiene ricada negativamente sui lavoratori e sulla cittadinanza in quanto incide in modo determinante nelle voci che vanno a dimensionare il budget aziendale, in ottica di introiti, di risparmio e di spesa che da oltre due anni ormai sta portando a un sensibile e significativo dissenso da parte della ‘popolazione’ aziendale e della città»; i lavoratori protesteranno anche per «la mancata soluzione e il persistere e aggravamento dei turni monta e smonta a Venezia e non solo», per le soste fisiologiche «praticamente assenti» e «il rifiuto a richiesta ferie con motivazione».