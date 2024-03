Sciopero generale per l'8 marzo: possibili disagi

Anche per quest'anno, in occasione della giornata internazionale dei diritti delle donne, che cade venerdì 8 marzo 2024, alcuni sindacati hanno proclamato lo sciopero generale per tutta la giornata, nei settori pubblici e privati. Lo comunica anche il Comune di Venezia.

I sindacati che hanno proclamato lo sciopero generale (a cui possono aderire quindi tutti i lavoratori e lavoratrici, anche iscritti a sindacati diversi o non iscritti a un sindacato) sono Adl Cobas, Cobas Università e ricerca, Cub, Slai Cobas, Usb, Unione Sindacale Italiana, Clap, Cub Pubblico Impiego, Cub Sanità, Usb Pi. Anche la Flc Cgil, nella stessa giornata, ha proclamato uno sciopero per l'area istruzione e ricerca. Potranno quindi registrarsi disagi e disservizi, e si invita a monitorare la situazione nei prossimi giorni, nei siti istituzionali.

I cortei nel corso della giornata saranno diversi, il principale, a Venezia, partirà alle 17.30 da Campo Santa Margherita.