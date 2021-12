Nuovo sciopero dei trasporti il 16 dicembre

Un nuovo sciopero nazionale del trasporto pubblico locale è stato proclamato il 16 dicembre dai sindacati Filt Cgil e Uiltrasporti. Sarà di 24 ore, ed è contro la manovra del governo Draghi, l'adesione sarà territoriale e per questo è probabile un nuovo giorno di caos per la mobilità veneziana. Sarà invece molto probabilmente revocato lo sciopero locale proclamato per il 13 dicembre, sempre di 24 ore, che era stato organizzato da Filt Cgil Venezia, Ugl Aft, Usb Lavoro Privato, Sgb, e Cub, per chiedere la riconvocazione del tavolo istituzionale a Venezia.

Questo infatti è stato riunito dal prefetto Vittorio Zappalorto per il 10 dicembre alle 10.30, sulla specificità dei servizi di trasporto lagunare e sul finanziamento delle ore moto e chilometri non coperti a causa della mancanza del turismo. Convocati il Comune, la Città metropolitana e la Regione. Per questo molto probabilmente le sigle ritireranno l'astensione del 13.