Sciopero di bus e vaporetti mercoledì 12 maggio 2021: orari e informazioni

Nuovo sciopero dei sindacati del trasporto pubblico locale e, di nuovo, possibili disservizi per l'utenza. Avm/Actv ha informato che per mercoledì 12 maggio 2021, dalle ore 10:00 alle ore 13:00, è stato proclamato uno sciopero nazionale del settore traporti che potrà interessare il personale in servizio di vaporetti, tram e autobus (urbani ed extraurbani).

Per quanto riguarda Venezia, per il settore navigazione non sono previsti i servizi minimi in base alle norme sugli scioperi di durata inferiore alle 4 ore. Inoltre, le fasce orarie di proclamazione dello sciopero si riferiscono al rientro e all’uscita dei mezzi dai depositi, di conseguenza il servizio potrebbe avere problemi anche nei minuti precedenti alle ore 10 e successivi alle 13. Questo vale anche per le corse aggiuntive di supporto in partenza dalle scuole superiori, quindi i bus scolastici all'uscita dalle lezioni non sono garantiti.

È regolare, invece, il servizio people mover di collegamento Tronchetto-Marittima-Piazzale Roma. Per maggiori informazioni sono disponibili i canali social istituzionali di Avm/Actv @muoversivenezia e il call center Dime 041 041.