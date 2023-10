Oggi sciopero del trasporto pubblico: si fermano bus, tram e vaporetti

Inizio settimana complicato per lavoratori, studenti e più in generale pendolari. È scattato infatti lo sciopero di 24 ore del trasporto pubblico locale, proclamato dal sindacato di base Usb, che potrà interessare anche tutto il personale automobilistico e di navigazione di Actv.

Sciopero del 9 ottobre: le motivazioni

Le principali richieste rivolte alle aziende e al governo sono salari dignitosi, con l'introduzione di una salario minimo per legge di 10 euro l'ora, e la messa a punto del reato di omicidio sul lavoro. Nel mirino del sindacato c'è in particolar modo il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, la cui decisione di precettare i lavoratori, lo scorso 29 settembre, aveva provocato il rinvio della manifestazione. Tra le rivendicazioni, c'è anche la necessità di combattere l’attuale legge sulla regolamentazione degli scioperi nei servizi pubblici essenziali che, spiega il sindacato, «in un modo sempre più aggressivo vuole vanificare la conflittualità della categoria impedendo l'esercizio del diritto di sciopero».

Actv, per parte sua, durante lo sciopero garantirà come di consueto i servizi minimi di navigazione e le corse di linea 17 (garantita sempre all’interno dei servizi minimi). Per quelli tranviari e automobilistici, urbani ed extraurbani, sono previste le fasce per lavoratori e studenti dalle 6 alle 8.59 la mattina, e tra le 16.30 e le 19.29 nella fascia tardo pomeridiana. Il People Mover sarà regolarmente attivo dalle 7.10 alle 9.50 e dalle 16.40 alle 19.20.

L’ultima astensione di 24 ore proclamata dalla medesima sigla sindacale, lo scorso 26 maggio, aveva registrato un'adesione del 65,40% per il settore automobilistico e dell'80,57% per quello di navigazione.