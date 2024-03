Scoperta una base logistica di spaccio: bilancini e contanti per 9 mila euro

Scoperta una base logistica per lo spaccio a Mestre. Era punto d'appoggio per confezionare dosi e depositare i contanti. La squadra mobile della questura di Venezia seguendo il tragitto di un pusher albanese tra via Piave e il Terraglio ha scoperto e bloccato la centrale dove all'interno hanno trovato nascosti novemila euro in contanti. Con il potenziamento delle pattuglie in strada a coprire tutta la terraferma, grazie ai gruppi speciali anti-droga che affiancano la squadra mobile contro la criminalità diffusa a Mestre ed a Marghera, da febbraio tra Mestre e Marghera la polizia ha arrestato cinque spacciatori.

Gli agenti della questura hanno battutto il territorio in via Piave, via Miranese, via Carducci, sul Terraglio a Mestre e in piazzale Sant’Antonio a Marghera. Nella prima settimana di febbraio, dopo aver seguito i movimenti sospetti di un uomo la polizia lo ha fermato e perquisito, trovandogli addosso un etto di eroina suddivisa in dosi. In piazzale Sant'Antonio a Marghera qualche giorno dopo la squadra mobile ha arrestato un nigeriano scoperto a cedere dosi, e nel corso di un controllo delle strutture ricettive vicino alla stazione di Mestre altri due suoi connazionali, uno dei quali destinatario di un Dacur per cui doveva rimanere fuori dal territorio, sono stati fermati e convalidati con la misura del divieto di dimora in provincia di Venezia.

Il 13 marzo la mobile ha arrestato un albanese con precedenti dopo una serie di appostamenti durante i quali lo si vedeva entrare e uscire da un appartamento, probabile base logistica di un’attività di spaccio tra il Terraglio e il rione Piave. L'uomo si metteva sotto casa a vendere dosi ad acquirenti che precedentemente lo avevano contattato al telefono. Bloccato il sospettato, la polizia è entrata nell’appartamento utilizzato dallo straniero che in tasca aveva dieci dosi di cocaina e ha trovato due bilancini di precisione, 22 grammi di hashish, 11 dosi già confezionate di cocaina e più di 9 mila euro. Sempre nei giorni scorsi volanti e polizia di frontiera hanno svolto attività che hanno portato all’espulsione dal territorio di 6 stranieri irregolari e con precedenti. Dall'inizio del 2024 il questore di Venezia, Gaetano Bonaccorso, ha disposto l'accompagnamento ai Centri di permanenza di 17 stranieri irregolari e ha emesso 78 decreti di espulsione.