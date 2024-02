Parco Hayez, l'accoltellato resta grave. Sotto sequestro l'Opel Astra

È stato accoltellato vicino al campo da basket del parco Hayez. Mercoledì pomeriggio, tra le 17 e le 18, la gente ha sentito gridare "Aiuto". C'erano anche mamme e bambini ai giochi della nota area verde del quartiere della Cipressina, e un giovane ferito e ansimante dopo l'urlo disperato si è accasciato a terra.

Una violenza di cui nessuno ha memoria nel quartiere. La vittima è un giovane italiano di 19 anni, di origini russe, che abita con i suoi a Martellego. Chi era presente ha chiamato polizia e ambulanze e sul posto, oltre al Suem che ha prestato le prime cure al ferito in condizioni gravissime, sono arrivate le volanti del 113. Agli agenti i testimoni hanno indicato un'Opel Astra che si è allontanata con alcune persone a bordo subito dopo l'aggressione e ieri, giovedì, la polizia della squadra mobile ha individuato la macchina, che è già sotto sequestro. Trovato anche il conducente che la guidava l'altro ieri, un ragazzo moldavo. Alla polizia lui ha detto di essere estraneo ai fatti.

La vittima, il giovane che ora si trova in rianimazione e in prognosi riservatissima all'Angelo, mercoledì sera è stato sottoposto a un intervento molto complesso di cardiochirurgia e poi sedato e intubato. Nel corso delle ore i medici osservando l'evoluzione delle condizioni avrebbero aggiornato la prognosi. Il conducente rintracciato dalla squadra mobile è indagato per concorso in tentato omicidio. Ma lui agli agenti che lo hanno interrogato ha raccontato di aver solo dato un passaggio a due persone per raggiungere il parco Hayez dove avrebbero incontrato il 19enne, poi accoltellato. Lui ha affermato di non conoscere i due e di non aver preso parte all'incontro, restando in macchina. Ha riferito che le persone dovevano comprare dell'hashish dal 19enne e che improvvisamente, in fase di trattativa è scoppiata una lite sfociata nel ferimento grave del giovane. Sempre secondo la sua testimonianza, i due gli avrebbero raccontato che a portare il coltello era stato il ferito stesso. Adesso tutto è al vaglio degli inquirenti.

Al parco c'è preoccupazione. «Un fatto gravissimo per un quartiere multiculturale come la Cipressina - commenta Carla Dalla Costa dell'associazione "Sette nani" - Si è in balia degli atti vandalici di alcuni gruppi di adolescenti, incursioni notturne e l’occupazione di parti del parco. I residenti chiedono un passaggio delle autorità e più controlli», ricordando che l'area è circondata da centinaia di famiglie e che a frequentare il parco sono più di 500 bambini. «L'impegno per la cura e il controllo di questa come di tutte le altre aree è costante - sono le parole del presidente di municipalità di Chirignago e Zelarino, Francesco Tagliapietra - Faremo di tutto per essere ancora più presenti ogni giorno, ma non so dire come in questo momento e proprio in questi luoghi sia potuto accadere un fatto tanto grave. Sono vicino famiglie preoccupate, aumenteremo il presidio anche dall'esterno».