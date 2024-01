La Finanza sequestra oltre 17 milioni di euro non dichiarati

Oltre 17 milioni di euro. È il totale della valuta non dichiarata intercettata nel 2023 dalla guardia di finanza nel corso di oltre 1.500 controlli negli aeroporti di Venezia (Marco Polo a Tessera e Nicelli al Lido) e al porto, presso le banchine di Marghera e Fusina. Il valore delle sanzioni elevate ai passeggeri ha superato i 340mila euro.

Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaToday

Tra gli interventi più significativi in aeroporto, le fiamme gialle hanno sequestrato oltre 200mila euro in assegni in possesso di un cittadino etiope proveniente da Dubai, e 150mila euro in contanti a un italiano diretto a Hong Kong: li avrebbe investiti nell'acquisto di diamanti presso una delle fiere del settore più note a livello mondiale.

Recentemente, invece, la Finanza e i funzionari delle dogane hanno sequestrato 25 mini lingotti d'oro, nascosti all'interno dei bagagli di un cittadino tedesco che si stava imbarcando dal porto di Venezia in direzione Grecia. Con sé aveva anche denaro contante, franchi svizzeri per un controvalore di circa 4mila euro.

La modalità di occultamento più utilizzata dai passeggeri, spiegano dalla Finanza, è quella di inserire il denaro tra gli indumenti in valigie, borse e zaini. Ma c'è anche chi li nasconde all'interno della biancheria intima indossata o nelle scarpe.

Tutto il patrimonio sequestrato è stato trasferito ai reparti territoriali della Finanza, per eseguire accertamenti sulla provenienza del denaro e avviare, se necessario, controlli fiscali nei confronti dei soggetti con dichiarazioni dei redditi insufficienti a giustificare il possesso del denaro rinvenuto.