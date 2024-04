Sequestrati 350 chili di vongole, multati due pescatori

Trecentocinquanta chili di vongole che presto sarebbero finite sulle tavole dei consumatori ma che non erano tracciabili. È quanto hanno sequestrato nelle ultime due settimane i carabinieri di Chioggia, impegnati in un servizio di contrasto alle violazioni in materia di pesca e commercializzazione di prodotti ittici.

Nello specifico, a Pellestrina un pescatore è stato multato per 2mila euro perchè nella sua imbarcazione deteneva 250 chili di vongole veraci prive di documento di registrazione, per un valore commerciale di circa 3mila euro. Sul litorale di Rosolina, invece, il comandante di una motopesca è stato trovato con cento chili di vongole di mare, del valore di 750 euro, per le quali non c'era alcuna documentazione di tracciabilità. Anche nei suoi confronti è scattata una sanzione di 2mila euro.

