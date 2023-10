Anti-terrorismo al Ghetto, sindacato di polizia locale: «Operatori allo sbaraglio»

Dallo scorso fine settimana il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica a Venezia ha disposto un rafforzamento della sicurezza in Ghetto e nei siti d'interesse ebraico, con un maggior numero di forze dell'ordine a seguito del riesplodere della crisi in Medio Oriente. A presidiare le aree "sensibili" anche agenti della polizia locale di Venezia. «Li avevamo già visti con tutta la loro professionalità in servizio durante la Mostra del Cinema - commenta il Sindacato unitario dei lavoratori di polizia locale (Sulpl) - Mentre cercano di convincerci che la polizia locale non è polizia giudiziaria e non può arrestare, qui fa attività anti-terrorismo. Non compare sull’ordine di servizio, ovviamente, dove la qualificazione dell’attività è: "Servizio di viabilità in Ghetto". Ma parliamo di terrorismo - prosegue il sindacato - Serve una seria preparazione, non si possono mandare operatori allo sbaraglio a improvvisare attività che richiedono anni di addestramento».

Nulla in contrario alla formazione, precisa il Sulpl. «Possiamo prepararci ad affrontare determinate situazioni ma ci devono essere dati gli strumenti e le risorse per farlo (e le tutele). Fino a quel momento, non possiamo accettare di essere "carne da macello" - dice l'organizzazione - Lo Stato decida una volta per tutte cosa dev'essere la polizia locale. Se è "forza di polizia" vanno riconosciute le nostre attività per quelle che sono realmente - conclude la sigla - con tutto ciò che ne consegue. Oneri e onori. Se invece ci vogliono impiegati comunali, alla pari degli altri, ci tolga la scritta “Polizia” dalla divisa».