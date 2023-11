Più sicurezza sui treni, nasce un'app per l'intervento delle forze di polizia

L'accordo è stato perfezionato in prefettura a Venezia, lunedì mattina 6 novembre, ed è stato sottoscritto per aumentare la sicurezza a bordo dei treni nell’ambito della regione Veneto. L’accordo arriva dopo l'intensa attività, promossa dal prefetto Michele di Bari, che ha consentito di sviluppare un programma con il coinvolgimento delle forze di polizia, del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria e di Trenitalia, finalizzato alla realizzazione di iniziative aggiuntive per rafforzare la vigilanza e il controllo nelle stazioni ferroviarie e a bordo dei treni e, di conseguenza, la sicurezza dei passeggeri.

Il protocollo sottoscritto dal questore di Venezia Gaetano Bonaccorso, dal comandante provinciale dei carabinieri Nicola Conforti dal comandante provinciale della Guardia di Finanza Giovanni Salerno, dal provveditore regionale per il Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, Maria Milano Franco d’Aragona, e dal responsabile della direzione regionale Veneto di Trenitalia Ivan Aggazio.

Questo accordo prevede dal primo dicembre l’attivazione di un sistema tramite app del personale delle forze di polizia, che sarà presente a bordo ed il cui intervento potrà essere richiesto dai capitreno, in caso di necessità. Grazie all’app, che si chiama "Board Support", il capotreno avrà la possibilità di accertare in tempo reale la presenza di personale delle forze di polizia presente a bordo del treno e richiederne tempestivamente l’intervento. Le forze di polizia presenti a bordo valuteranno, caso per caso, le modalità operative più adeguate d’intervento, avendo cura di salvaguardare l’integrità del personale di Trenitalia in servizio e la sicurezza dei viaggiatori.