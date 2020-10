Spacciava hashish e marijuana, trovato con quasi un etto di droga: 21enne denunciato

Da qualche tempo i carabinieri seguivano le tracce di uno spacciatore, ritenuto il fornitore di giovanissimi nella zona di Borbiago di Mira. Le indagini li hanno portati a M.C., 21enne di Camposampiero ma residente nel Miranese. Lo hanno tenuto d'occhio fino a allo scorso weekend, quando hanno trovato la conferma ai loro sospetti. Il ragazzo è stato sorpreso in un parcheggio e, durante la perquisizione, sono «spuntati» sette involucri contenenti 20 grammi di hashish e 76,5di marijuana.

Il 21enne è stato denunciato, tradito dal suo atteggiamento sospetto. I militari, infatti, lo hanno fermato nell'area di sosta tra via Giovanni XXIII e via Valdarno, a Mira, dopo che lui alla vista della pattuglia aveva cercato di nascondersi tra le auto parcheggiate. Quando si sono avvicinati a lui, considerando l'odore di marijuana nell'aria, non hanno avuto più alcun dubbio.

Le confezioni di droga trovate nella sua macchina, tutte termosaldate, erano pronte per essere vendute. La perquisizione è continuata anche a casa sua dove, nell'armadio, sono stati trovati altri due grammi e mezzo tra hashish e marijuana, bilancino, sacchetti, grinder e cellophane. Sequestrato anche un altro grinder che il 21enne aveva con sè.