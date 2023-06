Spaccio e consumo di droga, nuovo potenziamento dei controlli

Ancora più controlli nelle zone calde della città e al via tavoli tecnici che coinvolgano tutti gli enti per intervenire su più fronti contro lo spaccio è il consumo di droga. Nella mattinata di oggi si è tenuta in prefettura una riunione del Comitato Provinciale sull’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduta dal prefetto Michele di Bari, per un focus sulla situazione dello spaccio e del consumo di sostanze di stupefacenti a Mestre a cui hanno partecipato anche i rappresentanti del Comune e dell’Usl 3.

«È stata condivisa l’importanza di proseguire in un percorso di massima attenzione mettendo a fattor comune tutte le iniziative necessarie non solo sul fronte della repressione ma anche della prevenzione», spiegano dalla prefettura. I controlli già disposti recentemente proseguiranno con maggiore impulso e sinergia con servizi preventivi con unità dei reparti territoriali e speciali della polizia, dei carabinieri, della guardia di finanza e della polizia locale.

«Nel corso della riunione si è preso atto con soddisfazione del progetto Stop and go del Comune e dei servizi di prevenzione del Sert - aggiungono dalla prefettura -. Per creare una sinergia maggiore si è disposta l’attivazione di tavoli tecnici di coordinamento dei diversi attori coinvolti nelle varie iniziative già messe in campo dal Comune di Venezia con i servizi sociali, quelle dell’azienda sanitaria e i servizi di controllo del territorio per affrontare con la dovuta attenzione il fenomeno di spaccio, di overdose e di morti che richiede uno sforzo straordinario che porti a dei risultati concreti e ad una maggiore visibilità per evitare il fenomeno del consumo negli androni dei condomini o su strada».