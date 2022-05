Sicurezza, degrado e venditori abusivi: agenti e steward in campo a Jesolo

Lotta al commercio ambulante abusivo e vigilanza notturna sulle strade e in piazza Mazzini. Il Comune di Jesolo si prepara all'inizio dell'estate approvando il progetto “Spiagge sicure estate 2022”.

L'iniziativa proseguirà fino al 15 settembre e coinvolgerà, in primo luogo, gli agenti della polizia locale. In ogni servizio saranno impegnati quattro agenti suddivisi in due pattuglie, o multipli di quattro, più un ufficiale o un addetto al coordinamento. Come si legge nella delibera, «i servizi saranno svolti prevalentemente in orario diurno per garantire la sicurezza nell'arenile, oltre che in orario serale/notturno per quanto riguarda la sicurezza stradale».

Tra gli obiettivi del progetto, come indicato ancora in delibera, c'è quello di «prevenire e contrastare il degrado urbano sull'arenile e il fenomeno dell'abusivismo commerciale, nonché le situazioni che costituiscono intralcio ai pubblici spazi o che alterano il decoro urbano, tenendo conto che nel corso degli ultimi anni il fenomeno dell'abusivismo commerciale ha subito una forte evoluzione, per cui dalla presenza di singoli venditori si è passati a veri e propri gruppi ben organizzati e a volte aggressivi». Per questo, «il contrasto a tale fenomeno può essere condotto solo impiegando personale di ruolo, perché già adeguatamente formato per l'espletamento di tali compiti».

Con una seconda delibera, il Comune ha accolto una richiesta di contributo da parte del Comitato Mazzini Jesolo per la predisposizione di un servizio di vigilanza notturna nell’area della piazza dall’1 giugno al 28 agosto. Gli addetti saranno operativi dal venerdì alla domenica e nelle notti dei giorni festivi, da mezzanotte alle 6 del mattino. Nella proposta, la valenza di tale servizio è quella di fare da «deterrente a episodi di scontri e atti di vandalismo in genere». La delibera evidenzia infatti in un passaggio che «piazza Mazzini da diversi anni è luogo di aggregazione di giovani provenienti da tutto il Triveneto e spesso durante i weekend nella stagione estiva si riscontrano disordini e scontri con gravi conseguenze per le attività presenti in zona e residenti». L'altra notte, proprio in questa zona, si è verificata una violenta rissa nella quale due persone sono rimaste ferite.