Tartaruga salvata sulla spiaggia di Sottomarina dopo avere ingerito plastica

Trovata sul bagnasciuga di Sottomarina in condizioni definite pessime, una tartaruga marina della specie Caretta Caretta è stata soccorsa e messa in salvo qualche giorno fa. Lo comunica la polizia locale di Chioggia, il cui personale è intervenuto per recupare il rettile e affidarlo poi alle cure veterinarie.

A chiedere aiuto, la mattina del 21 marzo, sono stati alcuni passanti che si trovavano sulla battigia. All'altezza dello stabilimento Playa Bonita hanno notato la tartaruga spiaggiata, in evidente difficoltà. Già durante il tragitto per arrivare sul posto, gli agenti si sono messi in contatto con i veterinari di zona e dell'università di Padova per poter fare le prime valutazioni. Verificato che l'esemplcare era ancora vivo, seppure in gravi condizioni, lo hanno messo in sicurezza per trasportarlo fino al suo primo e temporaneo ricovero, presso la sede di Chioggia dell'università di biologia marina di Padova. Per evitarle ulteriori sofferenze, la tartaruga è stata riposta delicatamente all'interno di una cesta, avvolta da un asciugamano imbevuto di acqua marina.

L'animale, il cui stato di salute sarebbe stato gravemente compromesso dall'ingestione di plastiche, è stato poi trasferito al Cestha, centro sperimentale per la tutela degli habitat di Ravenna. Oggi, 28 marzo, è arrivata la notizia che la tartaruga è fuori pericolo e che il suo percorso di recupero procede regolarmente. Una volta completamente guarita, sarà reimmessa nel mare Adriatico.