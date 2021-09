L'appello Uil e Uil Trasporti in vista dell'incontro il 27, dopo 8 mesi di blocco della vertenza: «Niente mediatori di sorta, volontà di arrivare ad un accordo, no franchi tiratori»

L'azienda, i sindacati Actv e il Comune tornano al tavolo lunedì 27 settembre, dopo 8 mesi di vertenza sul trasporto pubblico locale non risolta, e l'ultimo sciopero una settimana fa con adesione attorno al 90%. Uil Veneto e Uil Trasporti Veneto lanciano un appello alla responsabilità. «Lavoriamo per arrivare a un accordo. Niente mediatori di sorta né franchi tiratori».

«Pensiamo - spiegano il segretario generale Uil Veneto Roberto Toigo e il segretario Uil Trasporti Veneto Daniele Zennaro - si debbano perseguire tutte le strade per dare risposte ai lavoratori e al trasporto, alla luce anche delle risorse stanziate dallo Stato e della ripresa dei incassi derivanti dal turismo. Il trasporto veneziano è elemento indispensabile a garantire il diritto alla mobilità, e l’unicità della rete navigazione e terraferma sono necessari per il mantenimento e il rilancio della società, delle professionalità, non arretrando rispetto ai livelli salariali, e garantendo la quantità e la qualità del servizio necessari».

L’esito negativo del referendum ha certamente pesato sulla vertenza, per questo Uil e Uil Trasporti richiamano tutte le parti «a un abbassamento dei toni e alla ricerca di un accordo - proseguono - Siamo ancora in una situazione di inaccettabile stallo, lanciamo pertanto un appello al buon senso e alla responsabilità: basta polemiche inutili e diffamazioni ingenerose che ci allontanano dalle soluzioni, basta tanto peggio uguale a tanto meglio.

Si pensi a come affrontare il difficile mondo del trasporto pubblico in particolar modo a quello articolato e complesso del bacino veneziano. Se ci sarà questa volontà, anche politicamente da parte del Comune, il 27 potrebbe diventare il giorno della concretezza e dell'accordo».