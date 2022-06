Tentato omicidio di Bibione, carabinieri: «Se vedete quest'uomo chiamate il 112»

Continuano le ricerche dell'uomo di 50 anni che lunedì mattina ha sparato e ferito tre persone a Bibione. I carabinieri della compagnia di Portogruaro hanno diffuso la foto del ricercato, lanciando l'appello: «Chiunque dovesse vederlo è pregato di contattare il numero di emergenza 112».

La vicenda

L'uomo, in fuga da ieri, ha ferito tre persone, una delle quali in modo più grave. A quanto si è appreso, l'aggressione si è svolta in due momenti distinti. I primi spari sarebbero stati esplosi in via Pirano, dove sono rimaste ferite due persone. Tra loro, un uomo albanese di circa trent'anni avrebbe riportato le lesioni più gravi. Portato all'ospedale dell'Angelo, è stato operato ed è in prognosi riservata. L'altro, un italiano di Latisana, sarebbe solo contuso. All'origine del gesto, forse, dei contrasti per motivi di soldi legati all'ambiente lavorativo: vittime e aggressore, infatti, sono colleghi e lavorano per la stessa ditta.

Successivamente lo sparatore si è spostato in via della Vega, distante poche centinaia di metri. Lì avrebbe suonato al campanello di casa di un conoscente (anche lui connazionale), lo avrebbe atteso giù dalle scale e quando è sceso avrebbe esploso un colpo. In qualche modo l'aggredito si è difeso, è stato colpito solo di striscio e ne è uscito con lesioni lievi. In questo caso ci sarebbe un pregresso: due anni fa la vittima aveva denunciato l'altro per essere stato minacciato da lui con un coltello. La condanna per quell'episodio è stata pronunciata il 22 maggio scorso. È possibile, quindi, che l'aggressore abbia voluto vendicarsi a modo suo.