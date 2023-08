Accoltellamento a piazzale Roma: tre arrestati, sono accusati di tentato omicidio

Tre uomini di nazionalità bengalese sono accusati di tentato omicidio, in concorso, in seguito alle violenze avvenute a piazzale Roma nella notte tra sabato e domenica. La polizia li aveva arrestati dopo una sanguinosa lite nella quale erano state coinvolte diverse persone. Tra i feriti il più grave era un tunisino di 41 anni, colpito con un coltello: trasportato d'urgenza all'ospedale di Mestre, è stato poi sottoposto a un'operazione chirurgica all'addome per i danni agli organi interni. Le ferite avrebbero potuto essergli letali.

Nei minuti in cui si è verificata la lite, attorno alle 4 di mattina, diversi passanti hanno chiamato il 113 chiedendo aiuto. Sul posto sono intervenuti gli agenti della squadra mobile e delle volanti della questura, che hanno subito soccorso i feriti. Oltre al tunisino 41enne, un altro connazionale, di 38 anni, è finito all'ospedale con ferite da arma da taglio. Gli accertamenti della polizia, aiutati dalle immagini delle telecamere e dai vari testimoni presenti, hanno permesso di individuare le persone coinvolte e anche di rintracciare l'arma utilizzata, un coltello a serramanico con evidenti tracce ematiche. Le indagini hanno fatto emergere «gravi indizi di colpevolezza» nei confronti dei tre bengalesi, che quindi - in base alla ricostruzione delle forze dell'ordine - avrebbero agito assieme, come co-autori dello stesso reato di tentato omicidio.

I contorni della vicenda non sono ancora del tutto definiti. Prima ancora delle coltellate, le violenze erano iniziate a bordo di uno dei taxi parcheggiati a piazzale Roma: l'autista, per motivi futili, era stato malmenato da alcuni stranieri, forse gli stessi che poi sono stati feriti dai bengalesi con il coltello. Per l'aggressione al tassista, la polizia ha denunciato i responsabili per il reato di lesioni. «Devo ringraziare due turisti che mi hanno aiutato e anche gli operatori di un chiosco che sono arrivati in mio soccorso - racconta il tassista -. Sono andato via di corsa, solo dopo ho saputo che è scoppiata una lite a coltellate».