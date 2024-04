Le ceramiche di Sicilia e Calabria trovate a Venezia e riportate allo Stato

Una collezione archeologica costituita da 18 reperti in ceramica, rappresentativi di una produzione che si data tra il VII e il II sec. a.C. è stata recuperata e riportata al patrimonio dello Stato. Le indagini della procura, affidate ai carabinieri del Nucleo a tutela del patrimonio culturale di Venezia, erano iniziate a settembre del 2023. E a febbraio di quest'anno i militari hanno restituito i reperti ritrovati nel Veneziano, con origini storiche della Calabria e della Sicilia. Adesso sono sotto sequestro, dopo i vari passaggi di mano che ne hanno comportato nei secoli lo spostamento attraverso diverse regioni. Piccole brocche, un'anfora, tazzine, una coppa di straordinaria bellezza.

Gli oggetti, probabilmente nelle mani di privati, non erano accompagnati dai documenti necessari a dimostrarne la proprietà, ad esempio tramite lascito. E in queste condizioni, dal momento che i reperti hanno valore storico e archeologico, vanno ad aggiungersi al patrimonio pubblico. L'attività d'indagine era partita proprio dalla Soprintendenza per il Comune di Venezia e laguna che aveva scoperto due riproduzioni moderne dei reperti risultate non autentiche. Al termine delle indagini, nel febbraio 2024, il tribunale di Venezia ha confiscato i 18 beni autentici e li ha destinati al ministero della Cultura, mentre i due beni contraffatti sono stati restituiti al possessore che ha collaborato alle indagini per il ritrovamento dei reperti autentici. Gli esami tecnici e storico-artistici sono stati effettuati dai funzionari archeologi della Soprintendenza che collabora con l'Arma e dopo la confisca i 18 beni sono stati destinati al ministero della Cultura.