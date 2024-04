Tutela della laguna: audizione al Parlamento Ue contro lo scavo del canale dei Petroli e del Montiron

Martedì 9 aprile le associazioni Italia Nostra, Lipu, WWF, Venezia Cambia, CAAL, Ecoistituto del Veneto Alex Langer, e ISDE Medici per l’Ambiente, rappresentate da Lidia Fersuoch, Consigliere nazionale di Italia Nostra e già presidente della sezione di Venezia, sono state audite dalla Parlamento Europeo riguardo la tutela della Laguna di Venezia dai possibili danni che verrebbero causati, secondo le associazioni, dagli scavi per allargare il canale dei Petroli e il canale Montiron, utili a ottenere due nuovi terminal nella Laguna.



Dopo aver ascoltato le ragioni della petizione “Tutela della Laguna di Venezia” la Commissione per le Petizioni del Parlamento europeo ha accettato la richiesta, e quindi adesso, spiega Italia Nostra, l’Europa manderà una lettera allo Stato italiano, alla Regione Veneto e al Comune di Venezia per chiedere il rispetto delle normative previste e possibili alternative al marginamento e lo scavo, in ottemperanza dei criteri minimi stabiliti dal Ministero dell’Ambiente per le ZPS caratterizzate da zone umide come la Laguna.



Lidia Fersuoch ricorda che esistono alternative: «Per il Montiron la soluzione proposta è quello di scavare un piccolo canale che colleghi quelli esistenti nell’area di Burano a quello di Tessera; per il Canale Petroli esistono progetti di tutela delle sponde con materiali tradizionali volti a trasformare le onde in fattore di vivificazione, considerando comunque che gli approdi interni alla Laguna sono solo provvisori e, come sostiene l'Unesco e il decreto del 2021, il traffico di navi di grandi dimensioni, commerciali e croceristiche deve essere spostato fuori Laguna». Le Associazioni firmatarie ritengono la discussione della petizione un’occasione importante ai fini della tutela della Laguna e si augurano che la Comunità europea intervenga per far rispettare le sue stesse direttive.