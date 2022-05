Ulss 3 potenzia primo soccorso e assistenza sanitaria per l'estate

Ulss 3 si prepara alla stagione estiva con un piano di potenziamento della propria attività, che riguarda il primo soccorso e tutta l'assistenza sanitaria in genere. «Si tratta di dare una risposta globale alla salute dei cittadini», ha spiegato il direttore del Suem 118 dell'azienda Serenissima, Paolo Rosi, in un periodo in cui a Venezia e nelle spiagge del litorale si riverserà una "popolazione turistica" che potrebbe necessitare di soccorso o assistenza.

App "Vacanze Sicure"

Per aiutare il turista, Ulss 3 ha potenziato l'app "Vacanze Sicure", disponibile in molteplici lingue, che permetterà di reperire tutte le informazioni su servizi sanitari, anche emergenziali, prenotazione di visite, farmacie operative, dislocazione degli apparati Dae. Da quest'anno, all'applicazione sarà associato anche il braccialetto "With me", striscia di carta colorata dotata di Qr Code, che consentirà di rintracciare bambini o persone anziane che dovessero perdere l'orientamento in città o in spiaggia (ne parliamo in un articolo a parte). Sarà attivo anche il numero verde 800 186010, per assistenza sanitaria non urgente.

Oltre al potenziamento del pronto soccorso ospedaliero e del Suem, con un incremento di operatori attivi sul territorio, l'azienda ha previsto una serie di implementazioni nell'assistenza ospedaliera e territoriale, e interventi di prevenzione ad hoc. Saranno attivati ambulatori per i "codici minori", e supporto infermieristico locale; lungo il litorale di Sottomarina, in particolare, saranno aperti cinque ambulatori, presidiati da infermieri che forniranno una prima valutazione delle condizione di salute degli utenti, valutando la necessità di un eventuale consulto medico ospedaliero.

Previste novità sul fronte dell'elisoccorso: i piloti potranno atterrare anche su elisuperfici non illuminate, a differenza del passato, grazia a visori notturni di ultima generazione, e continueranno ad operare anche direttamente in spiaggia, nel caso di urgenze, in orario diurno. Sarà attivato anche il servizio di primo soccorso su Quad, in particolare nelle zone difficilmente raggiungibili via terra o con imbarcazioni. Il quadriciclo "tipo" è attrezzato con tutta la strumentazione che si trova normalmente a bordo di un'ambulanza, e quest'anno sarà equipaggiato anche con un massaggiatore cardiaco esterno, che permetterà agli operatori di proseguire le compressioni al paziente anche nel tragitto verso il pronto soccorso.

«Due anni di pandemia ci hanno insegnato cosa significa il servizio sanitario per le persone. - ha commentato il direttore generale di Ulss 3, Edgardo Contato - Essendo Venezia un luogo importantissimo per il turismo stiamo cercando di sperimentare, per realizzare un modello di sanità a dimensione di chi la deve fruire».