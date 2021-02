Veneto, passi avanti sull'acquisto autonomo dei vaccini, Zaia: «Grande quantità di dosi»

«Non è un'interlocuzione fantasiosa, do la mia parola d'onore». Anche oggi il presidente della Regione Luca Zaia, nel consueto punto stampa dalla sede della protezione civile di Marghera, è tornato sulla doppia trattativa in corso per l'acquisto di dosi supplementari di vaccino portata avanti dalla Regione.

Finché la trattativa non sarà terminata, ad ogni modo, «non possiamo garantire a nessuno che arrivi il camion. - ha spiegato Zaia - Posso assicurare che non si tratta di pochi scatoloni, ma di quantità elevate di vaccino». Si registrano costanti passi avanti, quindi, nel dialogo con le aziende farmaceutiche, ma l'intera vicenda dovrà essere vagliata sul fronte della legalità. «Il direttore generale della Sanità del Veneto Luciano Flor - ha aggiunto il governatore - ha un mandato chiaro: il percorso dovrà essere tracciato per limpidezza. Posso solo dire che in una delle due interlocuzioni in corso la corrispondenza comincia ad essere importante».

Vaccinazione degli insegnanti

Intanto, a partire dalla prossima settimana dovrebbe partire in Veneto la vaccinazione di insegnanti e personale scolastico. «Ci stiamo organizzando con AstraZeneca», ha spiegato l'assessore alla Sanità Manuela Lanzarin, come al solito a fianco di Zaia in conferenza. Ora sono in fase di valutazione le sedi fisiche in cui si procederà con le somministrazioni: c'è il dubbio se farle a scuola o trovare altre strutture. «La campagna inizierà con insegnanti e personale delle comunità infantili - ha aggiunto - per mettere in protezione gli adulti, e arriveremo fino al mondo universitario. Per quanto riguarda i docenti over 55, invece, abbiamo chiesto un'espressione da parte di Aifa sulla possibilità di arrivare fino ai 65 anni con il siero AstraZeneca».