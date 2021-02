Oggi si riunisce la cabina di regia, ma il Veneto resterà in zona gialla

Nessuna sorpresa all'orizzonte: la nostra Regione, come spiegato anche dal governatore Zaia, ha un Rt stimato a 0,65 e anche il parametro dell'incidenza in netto calo

Oggi, come ogni venerdì, l'Iss (Istituto superiore di sanità) presenterà il consueto report (il 38°) sulla situazione epidemiologica in Italia. Quello studio che funge da base per decidere la ridistribuzione delle Regioni nelle fasce colorate sulla base dei classici parametri e fattori di rischio. Dalla cabina di regia, che vedrà anche il Comitato tecnico scientifico (Cts) e il ministro della Salute Roberto Speranza seduti attorno al tavolo, non ci saranno sorprese. Il Veneto rimarrà in zona gialla.

Veneto vede la conferma in zona gialla

Come spiegato anche dal presidente Luca Zaia nel corso del punto stampa di ieri dalla sede della protezione civile di Marghera, infatti, l'Rt nella nostra Regione si è assestato a 0,65 e l'incidenza di positivi è in costante calo: nessuna sorpresa, quindi, per lo meno per questa settimana, nella speranza che i parametri nella nostra Regione continuino a migliorare.

Intanto tra dieci giorni sarà il 15 febbraio, data di scadenza del divieto di spostamento tra Regioni. È molto probabile che su una eventuale proroga non sarà il "vecchio" Governo a decidere, ma quello nuovo. Il Governo Conte e il ministro Speranza sono orientati a non prendere decisioni che riguardano restrizioni della libertà dei cittadini visto che l'esecutivo è dimissionario. Per rinnovare il provvedimento (se sarà rinnovato) dovrebbe essere seguito lo stesso iter legislativo del 14 gennaio scorso. E quindi sarebbe in teoria necessario un decreto legge (che deve essere approvato dal consiglio dei ministri), seguito da un Dpcm.

Sarà quindi il governo Draghi e non quello di Conte a stabilire il percorso da stabilire, e se questo non dovesse essersi ancora insediato per quella data (cosa che appare comunque improbabile), il provvedimento decadrà automaticamente.