Unesco: «Inserire Venezia nella lista dei patrimoni dell'umanità a rischio»

Inserire Venezia tra i patrimoni dell'umanità a rischio: a raccomandarlo è il World Heritage Centre dell'Unesco. «Il continuo sviluppo, gli impatti dei cambiamenti climatici e del turismo di massa rischiano di provocare cambiamenti irreversibili all'eccezionale valore universale di Venezia», avverte il ramo dell'agenzia, che invoca l'iscrizione della Serenissima nella "black list" dei beni a rischio. Questa raccomandazione, per essere attuata, dovrà essere votata a settembre dagli Stati membri dell'organismo Onu con sede a Parigi.

Il World Heritage Centre mette anche in guardia sulla costruzione di edifici alti che possono avere un «notevole impatto visuale negativo« sul patrimonio veneziano e dovrebbero essere costruiti lontano dal centro, mentre l'aumento «del livello del mare» e altri «fenomeni meteorologici estremi» legati al riscaldamento climatico «minacciano "l'integrità della città».

Si tratta soltanto di un parare consultivo: affinché Venezia entri per davvero nella lista del patrimonio universale in pericolo servirà l'avallo degli Stati membri: la prossima riunione del Comitato Unesco è prevista dal 10 al 25 settembre a Riyad, in Arabia Saudita. Intanto, il Comune di Venezia fa sapere che «leggerà con attenzione la proposta di decisione pubblicata dal Centro per il Comitato per il Patrimonio mondiale dell'Unesco, e si confronterà con il governo, che è lo Stato parte con il quale l'Unesco si relaziona».