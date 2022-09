Perde la moglie, i colleghi gli donano le loro ferie

Una grande dimostrazione di affetto e solidarietà da parte dei dipendenti di Veritas: in base a una specifica norma di legge, hanno donato 270 ore della propria dotazione personale di permessi e ferie al collega Andrea Leoni, di San Donà di Piave, che la scorsa settimana ha perso la moglie Chiara Batacchi a causa di una grave malattia.

La sottoscrizione è stata lanciata dalla stessa società, che ha verificato la sussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa in materia e coordinato le "donazioni" da parte dei dipendenti. Leoni, infatti, aveva esaurito ferie, permessi e congedi per poter assistere la moglie ammalata e per accudire i due figli minori. I colleghi si sono mobilitati in massa, come dimostrato dal gran numero di ore messe a disposizione.

La possibilità di cedere una parte del tempo di assenza dal lavoro è prevista da un decreto legislativo del 2015: i lavoratori possono cedere a titolo gratuito i riposi e le ferie da loro maturati ad altri dipendenti dello stesso datore di lavoro, «al fine di consentire a questi ultimi di assistere i figli minori che per le particolari condizioni di salute necessitano di cure costanti».