Posso andare a trovare amici o parenti in casa? Le regole per il Veneto da sabato

La bozza del decreto legge discussa ieri, 13 gennaio, nel corso del consiglio dei ministri prevede che siano vietati gli spostamenti tra le Regioni e le province autonome «dal 16 gennaio 2021 al 5 marzo 2021». L'Adnkronos scrive che rimangono ammessi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.

Visite ad amici e parenti fino al 5 marzo 2021

Per quel che riguarda gli spostamenti tra abitazioni private, dal 16 gennaio e fino al 5 marzo 2021, sull'intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:

è consentito, una sola volta al giorno, spostarsi verso un`altra abitazione privata abitata, tra le 5 e le 22, a un massimo di due persone ulteriori a quelle già conviventi nell`abitazione di destinazione.

la persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con loro convivono.

tale spostamento può avvenire all`interno della stessa Regione, in area gialla, e all'interno dello stesso Comune, in area arancione e in area rossa.

Veneto in zona arancione

Per quanto riguarda il Veneto, che almeno fino alla prossima settimana rimarrà nella zona di rischio arancione come confermato anche dal governatore Luca Zaia, non sarà possibile andare a trovare amici e parenti all'esterno del proprio Comune, quindi. Vigono sempre le deroghe relative ai motivi di salute, lavoro o stretta necessità.