Commercio e attività nella città antica, Costalonga: «Stop nuove concessioni fino a fine 2026»

Altri nove pianini, su proposta dell'assessore al Commercio e alle Attività produttive Sebastiano Costalonga, si aggiungono a quelli della delibera del 13 luglio, con la quale ne sono stati approvati tre in Calle Dolfin Corner e Campiello Selvatico, Calle Larga dei Bari Lista Vecchia dei Bari e Rio Terà Farsetti Calesele, e revisionati due pianini già approvati, Riva del Ferro e Fondamenta di San Giobbe. Costalonga: «Un ulteriore tassello per la pianificazione degli spazi». Nell'ultima seduta sono stati approvati i nove nei campi: Bandiera e Moro, San Giacomo de l'Orio, San Salvador, San Polo, San Stin, Santi Giovanni e Paolo, Santa Marina, Santo Stefano, Giudecca (da Fondamenta San Giovanni a Fondamenta Croce), e approvato un nuovo pianino al Lido in viaa Lepanto.

I pianini, illustrati alle Municipalità, alle associazioni di categoria e rappresentative dei residenti, sono stati acquisiti d'intesa con la Soprintendenza per i Beni architettonici e paesaggistici di Venezia e laguna. Da gennaio 2023, inoltre, è stato avviato il rinnovo delle concessioni per l'occupazione di suolo prive di scadenza, già scadute al 31 dicembre 2022 o in scadenza, mediante l'invio alle aziende di oltre 1.107 comunicazioni. L'ufficio ha ricevuto più di 800 istanze e l'istruttoria continuerà anche nel corso del 2024, per adeguare le occupazioni di suolo ai criteri e ai pianini attualmente vigenti. Svariate centinaia di richieste di adattamento mancano all'appello, e di sicuro, fino al 2026, al fine di tutelare le attività produttive e nel rispetto dell'interesse paesaggistico e della residenzialità, il comune ha deciso di mantenere il divieto di rilascio di ampliamenti o nuove concessioni nella città antica fino a fine 2026.

«Con questa delibera vogliamo facciamo un altro passo verso la pianificazione degli spazi della città, che prevede la proroga del blocco di nuove concessioni al tutto il 2026 – ha commentato l'assessore Costalonga - .Con i pianini puntiamo all'organizzazione, pianificazione e gestione degli spazi pubblici così da permettere l'armonica convivenza di necessità e interessi dei cittadini che vogliono godere della loro città, dei bambini che hanno diritto di avere degli spazi dedicati al gioco, dei turisti e delle attività produttive».