Nel weekend di Pasqua: fiere, concerti e mostre

Fiere, concerti e mostre: sarà un altro fine settimana ricco di appuntamenti da non perdere, quello del 30 e 31 marzo 2024, anticipato da venerdì 29. Come di consueto, vi segnaliamo i principali: in questa pagina è possibile trovare il prospetto completo di tutti gli eventi del weekend.

Piazze d'Europa

Sbarca a Bibione "Piazze d'Europa": il mercato europeo del commercio ambulante si affaccia sul litorale dal 30 marzo al 1º aprile 2024. La prestigiosa e variegata mostra-mercato di prodotti tipici ed enogastronomici provenienti da numerosi Paesi europei festeggia la sua prima edizione nel weekend di Pasqua (DETTAGLI).

Concerto dei Nomadi

Nomadi festeggiano 60 anni di musica con il tour “Cartoline da qui”, che prende il nome dal nuovo album uscito il 5 maggio 2023 e che toccherà i migliori teatri d’Italia. La band suonerà al Teatro Corso di Mestre sabato 30 marzo 2024, alle ore 21.15 (DETTAGLI).

Spettacolo "La milonga del Futbol"

Arriva, venerdì 29 marzo 2024, alle ore 21.00 al Teatro Corso di Mestre, La milonga del Futbol di Federico Buffa. Diretto da Pierluigi Iorio, lo spettacolo è incentrato sulle figure di Omar Sivori, Diego Armando Maradona e Lionel Messi (DETTAGLI).

Mostra di Helmut Newton

Helmut Newton sbarca a Venezia con la più completa esposizione di opere che ripercorrono la sua intera vita umana e lavorativa. La retrospettiva Helmut Newton. Legacy è in programma alle Stanze della Fotografia, presso l'isola di San Giorgio Maggiore, dal 28 marzo al 24 novembre 2024 (DETTAGLI).

Mostra "Affinità Elettive"

A Venezia è stata inaugurata la mostra Affinità Elettive, allestita fino al 23 giugno 2024 alle Gallerie dell'Accademia e alla Casa dei Tre Oci. Esposte più di 40 straordinarie opere di Picasso, Matisse, Klee, Giacometti e Cézanne, che dialogheranno con Giorgione, Sebastiano Ricci, Pietro Longhi, Giambattista Tiepolo e Canova (DETTAGLI).

Mostra su Banksy

Banksy. Painting Walls è la mostra al Museo M9 di Mestre che offre la possibilità di addentrarsi nell’immaginario artistico di un autore attivo da oltre un ventennio nella scena culturale mondiale. Fulcro dell’esposizione saranno tre muri originali dell’artista britannico (DETTAGLI).

Mostra sull'incisione rinascimentale

Fino al 3 giugno a Ca’ Rezzonico – Museo del Settecento Veneziano apre al pubblico Rinascimento in bianco e nero. L’arte dell’incisione a Venezia, una mostra propone oltre 180 capolavori grafici firmati da Andrea Mantegna, Albrecht Dürer, Jacopo de’ Barbari, Tiziano e molti altri (DETTAGLI).

Mostra del pittore Toni Fontanella

La Fondazione Bevilacqua La Masa presenta, presso lo spazio di Palazzetto Tito di Venezia, una mostra personale di dipinti di Toni Fontanella, autentico maestro della pittura lagunare: una ricca e selezionata raccolta dei lavori dell’artista (DETTAGLI).