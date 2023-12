Besio e D’Anna sono i nuovi coordinatori provinciali di Coraggio Italia

Luigi Brugnaro, leader di Coraggio Italia, ha incontrato iscritti e simpatizzanti a Spinea, presso lo stadio Allende, per gli auguri di Natale. Erano circa 250 le persone presenti, tra le quali assessori e consiglieri comunali dal Veneto e da altre regioni d’Italia. A Spinea, Comune amministrato da un commissario in seguito all'epilogo anticipato della giunta Vesnaver, si svolgeranno le elezioni comunali il 9 giugno prossimo.

È stata anche l'occasione di annunciare la nomina dei coordinatori di Coraggio Italia per la provincia di Venezia, Laura Besio e Paolino D’Anna. «Grazie ai coordinatori, agli amministratori, ai simpatizzanti e a sostenitori che ogni giorno sono attivi nel territorio - ha esordito Brugnaro - il 2024 ci porta sfide importanti sul piano delle elezioni amministrative. Dobbiamo impegnarci a livello di singolo comune per implementare e migliorare i servizi, i trasporti e moltiplicare le opportunità per i giovani che devono poter costruire un futuro dove sono nati. Serve un progetto moderno, che sia competitivo a livello europeo e risponda alle esigenze di oggi e delle nuove generazioni».

Nei giorni scorsi Brugnaro, nel ruolo di sindaco metropolitano, è partito da Noale per una serie di incontri «per ascoltare il territorio», assieme ad amministratori, parlamentari locali e categorie economiche e sociali. Particolarmente attiva l’onorevole Martina Semenzato, anche lei originaria di Spinea, eletta lo scorso luglio presidente della commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere.