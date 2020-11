Diamo un calcio al bullismo

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeneziaToday

A distanza di giorni dall’ultima aggressione ai danni di un poliziotto da parte di un ex capo di una baby gang, Pegoraro Andrea consigliere con delega speciale alle Politiche Giovanili, annuncia che appena si ritornerà alla normalità, organizzerà degli incontri per le scuole del territorio di Marghera con degli esperti che incontreranno gli studenti dove cercheranno di affrontare il problema. “In questi giorni ho già ricevuto dei contatti di esperti su questo tema - spiega il consigliere - appena sarà possibile ci incontreremo e assieme faremo una tabella di marcia, purtroppo questo virus sta bloccando parecchie attività”. E conclude “Il nostro scopo come gruppo Lega è quello di fare diventare Marghera la promotrice della lotta al bullismo e alle baby gang che è il suo prodotto finale, e così facendo abbiamo un’arma in più in tema di sicurezza”